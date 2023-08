Ohne Sanierung: Opernhaus in Halle droht Schließung

Halles Bühnen in finanziellen Schwierigkeiten

Halle (Saale)/MZ - Die Bühnen Halle blicken mit Sorge in die Zukunft. Zwar erhält die TOOH – die Theater, Oper und Orchester GmbH – für das Geschäftsjahr 2023 Zuschüsse von Stadt und Land in Höhe von 39,224 Millionen Euro. Damit sei man zwar in der Lage, den laufenden Theaterbetrieb aufrecht zu erhalten. Allerdings sei von enormen Kostensteigerungen auszugehen, beispielsweise durch die neuen Tarifabschlüsse für die Mitarbeiter sowie höhere Preise bei Betriebs- und Investitionskosten.