Halle/MZ - Polizisten kontrollierten am Sonntag, gegen 00.50 Uhr, einen 21-jährigen Radfahrer in der Paul-Suhr-Straße, weil keine Beleuchtungseinrichtungen an seinem Zweirad vorhanden waren. Bei dem Mann wurden zudem Drogen aufgefunden und beschlagnahmt. Einem Drogenschnelltest zufolge stand der Radler unter Drogeneinfluss. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.