Öffentlichkeitsfahndung Öffentlichkeitsfahndung: Polizei Halle sucht nach Handtaschenräuber

Halle (Saale) - Die Polizei Halle ermittelt gegen einen unbekannten Mann nach einem Raub. Wie die Beamten mitteilen, klaute der Unbekannte seinem Opfer am 01. Juli 2019 gegen 18:17 Uhr, Am Bruchsee in Halle gewaltsam die Handtasche und flüchtete anschließend ...