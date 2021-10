Öffentlichkeitsfahndung in Halle: Wer kennt diesen Mann?

Halle (Saale)/MZ - Die Polizei in Halle ermittelt gegen eine unbekannte männliche Person nach einer Unterschlagung und hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung herausgegeben.

Der unbekannte Täter soll am 3. Mai 2021, gegen 11 Uhr, aus einem Geldautomaten in der Neustädter Passage in Halle 1.000 Euro Bargeld gestohlen haben. Dieses wurde zuvor vom Opfer abgehoben und im Ausgabeschacht vergessen.

Gesuchte Person (Foto: Polizei)

Mit Fotos der Videoüberwachung sucht die Polizei nun nach Personen, die Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort des unbekannten Täters machen können. Diese werden gebeten, sich unter (0345) 224 2000 bei der Polizei in Halle zu melden.