Öffentlichkeitsfahndung in Halle: Wer kennt diese Täterin?

Halle (Saale)/MZ - Die Polizei in Halle ermittelt gegen eine unbekannte weibliche Person wegen Unterschlagung und hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung herausgegeben.

Demnach hob die unbekannte Täterin mit einer fremden Geldkarte am 31. März 2021, gegen 9.25 Uhr, an einem Geldautomaten in Halle 800 Euro ab.

Gesuchte (Foto: Polizei)

Mit Fotos der Videoüberwachung sucht die Polizei nun nach Personen, die Angaben zur Identität und dem Aufenthaltsort der unbekannten Täterin machen können. Diese werden gebeten, sich unter (0345) 224 2000 bei der Polizei in Halle zu melden.