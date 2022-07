Haben Halles Stadtvertreter die freie Kulturszene vergessen?

Halle (Saale)/MZ - Jonas Schütte von der Volksbühne Kaulenberg machte seine Enttäuschung über die Mitglieder des städtischen Kulturausschusses deutlich, als er am Wochenende bei der Klangkarawane am Bebel-Platz zum Mikro griff. Schütte sagte, mehr als die Hälfte der Mitglieder des Ausschuss hätten jene Sitzung vorzeitig verlassen, in der über die Fördermittel entschieden wurde, die die verschiedenen Akteure der freie Kulturszene in Halle erhalten.

