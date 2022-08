Offener Brief der Handwerkerschaft - SPD sieht Keindorf in der Pflicht

Halle (Saale)/MZ - Der Präsident der Handwerkskammer, Thomas Keindorf (CDU), soll sich öffentlich vom offenen Brief der Kreishandwerkerschaft Halle-Saalekreis an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) distanzieren. Das fordert die SPD-Stadtratsfraktion. Die Unterzeichner des Briefes hätten Ursache und Wirkung des Krieges in der Ukraine verkehrt. Mit dem Brief hätten sie dem Ansehen der Stadt und der Region geschadet. Es sei Keindorfs Aufgabe, diesem „Unfug“ mit einer öffentlichen Stellungnahme etwas entgegenzusetzen.