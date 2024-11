Die Bewerber für die Oberbürgermeisterwahl 2025 in Halle stehen fest. In dem bunt gemischten Feld der Kandidaten fehlen jedoch einige Parteien.

Der Wahlausschuss mit der Vorsitzenden Judith Marquardt hat am Donnerstagabend neun Bewerber für die OB-Wahl in Halle zugelassen.

Halle (Saale)/MZ. - Der eine hat langjährige Verwaltungserfahrung, der oder die andere nimmt Politik eher mit einer Prise Humor – seit Donnerstag steht die Kandidatenliste für die Oberbürgermeisterwahl im Februar 2025 in Halle. Und das Bewerberfeld ist politisch bunt gefächert. Vier der insgesamt neun Bewerber sind Mitglied in einer Partei, einer ist in einer Wählergruppe aktiv. Zwei Frauen und sieben Männer treten an. Die Altersspanne reicht von 27 bis 59 Jahren, sechs der Kandidaten sind in Halle geboren.