Halle (Saale)/MZ. - Im Wahlkampf hatte Alexander Vogt (parteilos) beteuert, die Stadtverwaltung nicht umkrempeln zu wollen, wenn er Oberbürgermeister wird, doch nun kommt die Wende. An diesem Donnerstag tritt eine umfassende strukturelle Veränderung in Kraft. Bemerkenswert: Die Abteilung, die sich mit „Demokratie“ beschäftigt hat, gibt es nicht mehr. Auch in anderen Fachbereichen stehen drastische Umwandlungen an. Welche Ziele verfolgt Vogt damit?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.