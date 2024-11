ich freue mich schon sehr auf Dienstag. Dann wird der Weihnachtsmarkt eröffnet und das erstmals mit einer Neuerung: Mit Rücksicht auf Menschen, die besonders geräuschempfindlich sind, wird es auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt erstmals eine stille Stunde geben. Jeweils täglich in der ersten Stunde nach Öffnung - also Montag bis Samstag von 10 bis 11 Uhr und Sonntag von 11 bis 12 Uhr - wird keine Musik abgespielt. Das hatte der Stadtrat so beschlossen. In dieser ersten Stunde haben so etwas Autisten oder Menschen mit Migräne die Gelegenheit, den Budenzauber ohne „Last Christmas“ oder „Kling Glöckchen“ anzuschauen.

