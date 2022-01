Nur leicht steigende Inzidenz in Halle

Halle/MZ - Zu Wochenbeginn meldete die Stadtverwaltung 57 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, das sind vier mehr als in der Vorwoche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist derweil nur leicht gestiegen auf nunmehr 387,52 Fälle je 100.000 Einwohner. Halle liegt damit unter dem gesamtdeutschen Schnitt von 528,2 Fällen, hat allerdings eine höhere Inzidenz als das Land Sachsen-Anhalt. Das RKI meldete am Montag für das Land eine Inzidenz von 280,4 Fällen.

Unter den Neuinfizierten sind 22 Personen der Altergruppe von 30 bis 49 Jahren, und 22 Personen unter 18 Jahren.

Derweil steht die Krankenhaus-Ampel in Halle weiter auf gelb. 52 Corona-Patienten und damit zwei weniger als am Vortag werden derzeit in den städtischen Kliniken behandelt. Davon sind 28 Intensivbehandlungen, eine mehr als am Vortag.