Nur die Getränke versteuert - Einstiger Promi-Wirt mit Lokal in Halle auf Bewährung frei

Dem früheren Betreiber des „Caruso“ in Halle drohen zwei Jahre Haft.

Halle (Saale)/MZ/ahe - Der frühere hallesche Promi-Wirt Antonio L. ist wegen Steuerhinterziehung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Magdeburg habe gegen den 67-Jährigen 24 Monate Haft verhängt und die Strafe zur Bewährung ausgesetzt, sagte Gerichtssprecher Christian Löffler am Donnerstag. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet. Zudem müsse L. seine 900.000 Euro Steuerschulden begleichen. 50.000 Euro davon sollen bereits geflossen sein. Vor Gericht soll der Gastronom ein Geständnis abgelegt haben. Eine Prüferin des Finanzamts berichtete laut „Bild“ als Zeugin, aus dem Restaurant seien Steuern geflossen, die gerade den Getränkeumsatz gedeckt haben.

Restaurant in der Leipziger Straße von Halle geführt

Antonio L. hatte in Halle das damalige Restaurant „Caruso“ in der Leipziger Straße geführt. Mit dem Schuldspruch gegen ihn blieb die Magdeburger Wirtschaftsstrafkammer unter dem einer halleschen Entscheidung im Jahr 2003. Damals war der Gastronom zu vier Jahren Haft verurteilt worden, legte aber Berufung ein. Der Bundesgerichtshof hob den Schuldspruch daraufhin auf und verwies das Verfahren zur erneuten Verhandlung an die Magdeburger Wirtschaftsstrafkammer.

Fahnder spürten Antonio L. in Portugal auf

Doch Antonio L., genannt Nino, erschien zum Verhandlungstermin im Oktober 2014 nicht wie geladen bei Gericht und wurde dann fast acht Jahre lang mit europäischem Haftbefehl gesucht. Im Juni dieses Jahres nahmen Fahnder den Italiener, der zuletzt in Brasilien gelebt haben soll, schließlich in Portugal fest. Nach MZ-Informationen soll er zu der Zeit davon ausgegangen sein, dass die Vorwürfe gegen ihn mittlerweile verjährt seien. Wenn jemand einmal wegen einer Sache schon verurteilt ist, falle die Verlängerungsfrist aber deutlich länger aus als herkömmlich, sagte Gerichtssprecher Löffler.

Thomas Gottschalk und Udo Jürgens zu Gast

Das hallesche Restaurant „Caruso“ galt als eines, in dem sich Größen aus Wirtschaft, Kultur und Politik gern bewirten ließen. Zu den prominentesten Gästen zählten der Sänger Udo Jürgens und der Entertainer Thomas Gottschalk, die 2007 in der Leipziger Straße einkehrten.