NP-Markt geschlossen Konsum eröffnet in der Geiststraße - Was die Supermarktkette in Halle noch plant

Der Innenstadthandel in Halle ist weiter in Bewegung. In der Geiststraße wurde ein NP-Markt geschlossen, dafür zieht dort jetzt die Supermarktkette Konsum ein. Und die hat noch weitere Pläne für Halle.