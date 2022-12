Notquartier in Halle - Obdachlose beklagen Zustände

Obdachlose Menschen können in Halle im Haus der Wohnhilfe unterkommen.

Halle (Saale)/MZ - Schimmel in den Bädern und keine Möglichkeit, Lebensmittel aufzubewahren: Laut Linken-Stadträtin Ute Haupt haben mehrere Bürger die Zustände im Haus der Wohnhilfe am Böllberger Weg kritisiert. Dort können obdachlose Menschen vorübergehend unterkommen und im Notquartier einen kostenlosen Schlafplatz beziehen. Haupt hat die Stadtverwaltung am Donnerstag im Sozialausschuss um eine Stellungnahme gebeten.