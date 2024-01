Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Ob ein Matjesbrötchen auf die Hand oder ein komplettes Fischgericht, mit Liebe zubereitet und am Tisch verzehrt – Halles einzige Nordsee-Filiale in der Altstadt ist für maritime Köstlichkeiten eine der wenigen Adressen in der Stadt. Nun soll die Filiale in der Leipziger Straße zum 31. März schließen.