Noch einmal Party-Feeling in Halles Schorre?

Halle (Saale)/MZ - In der Schorre sieht es derzeit aus wie auf einem Flohmarkt - und das, so Betreiber Uwe Helm, seit Wochen. „Alles muss raus“, sagt Helm, der täglich Mails und Anrufe von Fans, Stammgästen und ehemaligen Besuchern des Kultklubs bekommt. „Seitdem feststeht, dass wir hier nicht mehr weitermachen können, sind wir am Ausräumen.“

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<