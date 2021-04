Nils Dunkel muss auf Olympia-Teilnahme verzichten

Berlin/Halle (Saale) - Bittere Diagnose für Nils Dunkel (24): Der Berliner Turner, der am Stützpunkt in Halle trainiert, muss wegen einer Verletzung die Olympiasaison beenden und wird damit die Sommerspiele in Tokio verpassen.

Er war bei der EM-Qualifikation der deutschen Turner am Wochenende in Kienbaumumgeknickt. In der Berliner Charitè wurde nun der Riss des Syndesmosebandes am linken Sprunggelenk diagnostiziert. Dunkel wird nun operiert. (mz)