Im Stall von Schäfer Marco Zink in Seeben bei Halle (Saale) blökt es derzeit hundertfach: Seine 300 Mutterschafe haben Nachwuchs. Einige wenige der rund 400 Lämmer werden mit der Flasche aufgezogen.

Tierhaltung in Sachsen-Anhalt

Drei auf einen Streich: Schäfer Marco Zink hat in seinen Ställen in Seeben neben rund 300 Mutterschafen auch rund 400 Lämmer zu betreuen.

Halle/Seeben/MZ. - Wer sich dem Ökohof in Seeben nähert, kann es hören: Hundertfach mäht und blökt es aus dem großen Schafstall im Norden von Halle. Hier hat Schäfer Marco Zink „seine Schäfchen beisammen“: Rund 400 Lämmer tummeln sich in den Stallanlagen. Auf dem Boden liegt frisches Stroh, in den Raufen gibt es Heu und Kraftfutter zum Knabbern – für die älteren Lämmer ebenso wie für die rund 300 Mutterschafe.