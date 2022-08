Niedrigwasser in der Saale - Steine sorgen für Ärger

Halle (Saale)/MZ - Was nach kindlichem Spaß und im Grunde harmlos aussieht, ist für die Grünen-Stadträtin Annette Kreutzfeldt ein echtes Ärgernis. Inmitten des Nebenlaufs der Saale an der südlichen Spitze der Peißnitz hat am Wochenende jemand Stein auf Stein aufeinandergesetzt. Das dabei entstandene „Mäuerchen“, wie Kreutzfeldt es nennt, hatte zur Folge, dass die Wilde Saale „fast wieder dicht war“.