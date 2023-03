Eigentlich wollte Clemens Cord Lührmann Bauingenieur werden. Heute handelt er mit um so mehr Begeisterung in Halle mit Möbeln.

Halle (Saale)/MZ - Ohne die Chemie hätte es ihn vermutlich niemals nach Halle verschlagen, da geht es Clemens Cord Lührmann nicht anders als vielen anderen halleschen „Hallunken“. Dabei ist er im Westen erwachsen geworden, hat niemals in Buna oder Leuna gearbeitet, und auch Halle lernte er vor der Wende nicht kennen. Sein Vater Helmut Lührmann, wie sein Sohn als Geschäftsführer des gleichnamigen halleschen Möbelhauses dagegen schon: in den 70er-Jahren, als sein Bauunternehmen mit Sitz im Westen Kanalbauarbeiten in den hiesigen Chemiefabriken übernahm. Mit dem Mauerfall war für den Senior, inzwischen auch Möbelhausbesitzer in Rheine (Nordrhein-Westfalen), klar, dass er unternehmerisch im Osten Fuß fassen wollte. Der Junior steckte da noch mitten in seiner kaufmännischen Ausbildung, doch nach deren Abschluss sollte er schon bald darauf dem Vater nach Halle folgen.