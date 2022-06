Nicht zu kurzdenken

Seit dem Sommer 2020 arbeitet die Cyberagentur des Bundesinnen- und Verteidigungsministeriums in Halle.

Man kennt das: Es gibt eine Neuansiedlung, neue Arbeitsplätze, und mit der Freude darüber ist immer auch die Hoffnung auf mehr Wirtschaftskraft verbunden. All das lässt sich mit Zahlen dokumentieren, alle Effekte dieser Investitionen sind damit aber längst nicht ausgeleuchtet. Denn was viel weniger bedacht wird, sind die Faktoren, die sich kaum in ein Zahlenwerk pressen lassen.