So sah es im Eiszelt seinerzeit in Bruckdorf aus. Als die Stadt dann in die Selkestraße zog, kam es zum Rechtsstreit mit der Messe GmbH.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Am Sonntagfrüh trainieren Eiskunstläuferinnen im Eisdom an der Selkestraße. Die Saison der Saale Bulls ist mit dem Scheitern in den Playoffs vorbei. „Bis Anfang, Mitte April werden wir das Eis wohl noch halten können, dann macht es keinen Sinn mehr“, sagt einer der Eismeister der MZ. In den vergangenen Jahren sei es immer schwieriger geworden, überhaupt eine funktionale Eisfläche zaubern zu können. Im Provisorium am Rande der Neustadt, das seit zehn Jahren genutzt wird, liegen Gummimatten und Kühlschläuche auf einer Schotterdecke. Doch der Untergrund gab zuletzt immer wieder nach, so dass es zu Einbrüchen der Eisfläche kam. Doch die schier unendliche Geschichte um die Eishalle neigt sich dem Ende. Mit einer dicken Überraschung.