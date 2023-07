Gesundheit in Sachsen-Anhalt Nicht allein mit dem Krebs - Wo Betroffene und Angehörige in Halle Hilfe finden

Umfangreiche Hilfe bietet die Krebsgesellschaft. Weil die Krankheit nicht nur für die Patienten eine Herausforderung ist, richtet sie sich auch an Angehörige. Am 7. September ist in Halle ein Familientag geplant.