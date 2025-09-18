Der Streit um das Pflegeheim Bennstedt geht weiter, Bildungsminister Jan Riedel ist fest davon überzeugt, weiter in Halles Rat sitzen zu dürfen, der HFC kann in der Liga auch verlieren und zwar mit 0:3 in Chemnitz am Mittwochabend: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Donnerstag, 18. September 2025, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle: Das ist los am Donnerstag

Alles, was heute in Halle wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über hier im Newsblog.

„Heute in Halle“: Was ist gerade los in der Stadt? Was bringt die Zukunft außer einem Zentrum? Welche Straße ist jetzt gerade gesperrt und sorgt für Stau? Aber auch: Was ist die gute Nachricht, auf die jeder so lange gewartet hat?

Was machen der HFC, die Saale Bulls, die Wildcats vom SV Union Halle-Neustadt und die anderen Sportler der Stadt?

Und überhaupt: Wer sind die Menschen, die gerade Halle prägen? Egal auf dem Platz, dem Eis oder auf der Platte, egal ob vor oder hinter den Kulissen. Was ist ihre Geschichte?

Das alles finden Sie hier im neuen Liveticker der MZ aus Halle. Und das Wichtigste zuletzt, aber eigentlich zuerst: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort unter dieser Adresse.

Und was war gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Mittwoch, 17. September.

Eine ganze Stadt auf einen Wisch

Dabei geht das alles ganz einfach und ohne aufwendige „Suche“: Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus Halle auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie auch noch mal hier.

Aber jetzt zur Sache: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Donnerstag, 18. September.

Das ist heute neu in Halle:

6.31 Uhr: Der Hallesche FC hat sein Auswärtsspiel in der Regionalliga Nordost am Mittwochabend beim Chemnitzer FC mit 0:3 verloren.

Robert Schröder musste in Chemnitz seine erste Niederlage als HFC-Coach in der Regionalliga Nordost einstecken. (Archivfoto: Image/Picture Point LE)

Durch die erste Niederlage im achten Spiel hat der HFC die Tabellenführung endgültig an Erfurt verloren und ist aktuell sogar nur noch Dritter - hinter den Rot-Weißen sowie dem Zweiten Lok Leipzig, der punktgleich mit Halle ist, aber ein Spiel weniger absolviert hat.

Sie haben das Spiel verpasst? Dann müssen Sie da noch mal durch: Sie sehen es hier in voller Länge.

Kennen Sie schon unseren Newsletter? Wenn Sie sich hier anmelden, kommt „Hier in Halle" jeden Morgen von Montag bis Samstag direkt per Mail zu Ihnen.

Lesen Sie hier heute von Simon Ecker: Roland Kaiser geht in Halle in Runde zwei

Hier in Halle schreibt Ihnen heute Simon Ecker. (Grafik: Tobias Büttner)

Muss Riedel raus aus dem Rat in Halle?

6.16 Uhr: Sachsen-Anhalts Bildungsminister Jan Riedel (CDU) steht wegen eines möglichen Interessenskonfliktes in der Kritik. Anonyme Briefeschreiber fordern, dass er sein Stadtratsmandat abgeben soll.

Jan Riedel (CDU) ist seit dem Sommer, neuer Bildungsminister des Landes Sachsen-Anhalt, Hat das Einfluss auf sein Ratsmandat zu haben? (Symbolfoto: dpa)

Aber ist das wirklich Gesetz? Oder darf Riedel weiter im Stadtrat sitzen - so wie andere Kabinettsmitglieder es auch getan haben. Mehr dazu lesen Sie hier.

Sie wollen lieber zuhören als lesen? „Heute in Halle" gibt es deshalb auch als Podcast: Hier und überall, wo es Podcasts gibt, hören Sie jeden Abend die Schlagzeilen des Tages.

Immer noch Ärger um Pflegeheim Bennstedt

5.54 Uhr: Nicht gezahlte Pachten, gekündigte Mitarbeiter und Patienten ohne Versorgung: Im Pflegeheim Bennstedt spitzt sich der Konflikt zwischen Trägerverein und Rundum-Sorglos GmbH zu.

Mit Haus 1 hat im Bennstedter Pflegeheim alles angefangen. Der Bereich wurde mittlerweile zum betreuten Wohnen umgebaut. In Haus 2 ist das noch geplant – trotz des schwelenden Konflikts. (Foto: Luisa König)

Dabei sind sich die Beteiligten durchaus uneins, wer hier wem Geld schuldet und wer wen falsch behandelt.