In Halles kleinstem Krankenhaus wird psychisch kranken Menschen geholfen. Was es alles bereithält, können Besucher beim Tag der offenen Tür erfahren.

Neustart in Halle-Neustadt - Was das Awo-Psychiatriezentrum Patienten bietet

Gesundheit in Sachsen-Anhalt

Ein Hingucker: das Awo-Psychiatriezentrum in Halle-Neustadt

Halle (Saale)/MZ - Spuren des alten Kinderkrankenhauses, Anfang der 1970-er Jahre eröffnet, können nur noch Eingeweihte erkennen. Anstelle von Kindern werden in dem Neustädter Komplex seit mehr als 30 Jahren Erwachsene behandelt. Menschen mit psychischen Krankheiten finden hier Hilfe, Patienten mit schweren Depressionen ebenso wie Alkoholkranke. Und das unter deutlich besseren Bedingungen als noch vor Jahren, wie Birgit Stracke-Ernst, die Geschäftsführerin des vom Landesverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) betriebenen Psychiatriezentrums betont: Rund 17 Millionen Euro hat die Awo mit Landeshilfe in einen Neubau investiert, den Besucher beim Tag der offenen Tür an diesem Mittwoch erkunden können.