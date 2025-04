Gastronomie und Immobilien in Halle Neustart für Kaffeegarten - Wohnungsunternehmen in Halle setzt auf Tradition

In Halles Süden ist mit „Am Mühlwerder“ ein Wohngebiet entstanden. Inzwischen sind die Arbeiten an einem Traditionslokal in vollem Gange. Was Besucher dort geboten werden soll.