Die Vorbereitungen sind in vollem Gange: Am 20. September will Andreas Merkel seinen Bioladen in der Geiststraße eröffnen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Einige Monate lang stand das Ladenlokal in der Geiststraße 21 leer, doch das ist nun vorbei: Am 20. September wird Andreas Merker dort sein Geschäft eröffnen und damit in doppelter Hinsicht an Traditionen anknüpfen. Zum einen setzt er mit dem Neustart die Geschichte des Standortes als Geschäft für biologisch angebaute Lebensmittel fort, zum anderen scheint sein Entschluss auch in Andreas Merkels beruflichem Lebensweg folgerichtig.