Neun Jahre nach der Flut 47.000 Menschen sind erleichtert: Hochwasserschutz am Gimritzer Damm in Halle steht

2013 hatte das verheerende Hochwasser von Saale und Weißer Elster schwere Schäden angerichtet - auch am Gimritzer Damm in Halle. Jetzt ist das schwierigste Deichbauprojekt in Sachsen-Anhalt vollendet.