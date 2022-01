Neuinfektionen haben sich innerhalb einer Woche fast verdoppelt

Halle (Saale)/ MZ - Das Gesundheitsamt hat am Sonntag 87 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in der Saalestadt gemeldet. Das ist ein Anstieg um 41 Fälle im Vergleich zur Vorwoche. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner hat sich damit auf 313 erhöht. 98 Patienten werden in einem Krankenhaus behandelt, 40 Personen liegen auf einer Intensivstation. In sechs Kitas sind Corona-Fälle aufgetreten. 2.200 Hallenser wurden am Samstag geimpft. Im Impfzentrum kam es am Sonntag zu längeren Wartezeiten wegen Kühlungsproblemen.