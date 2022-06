Neugieriger Blick in Halles HFC-Arena

Halle (Saale)/MZ - „Lieber guter HFC, tue deinen Fans nicht weh und gewinne deine Spiele - bleibe dran am hohen Ziele ...“ Dieses „Kleine Abendgebet“ eines „alten HFC-Fans“, so Klaus Hennicke, stammt aus dem Jahre 1978 und hat mehr als diese vier Zeilen - nämlich ganze 28. Wie es weitergeht? „Das erfahren die Leute auf meiner Stadion-Tour“, verspricht Klaus Hennicke und lacht verschmitzt. Vorher verrate er nichts. Nur so viel, dass sich am 26. Januar 1966 der HFC Chemie im damaligen Interhotel Halle gründete - und dass in den 70ern der Slogan galt: „Was schert mich Weib, was schert mich Kind: Hauptsache, der HFC gewinnt!“

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<