Neugewonnene Freiheiten führen zu Lärmbelästigungen und Vermüllung

Halle (Saale)/MZ - Die weitgehenden Lockerungen der Corona-Bestimmungen wirken sich auf das Einsatzgeschehen des Ordnungsamtes in Halle aus. Vieles ist wieder erlaubt, Verstöße gegen Corona-Auflagen werden kaum noch festgestellt. Allerdings führt die wiedergewonnene Freiheit zu Lärmbelästigungen und einer Vermüllung etwa von Parkanlagen. So mussten Mitarbeiter des Ordnungsamtes und Polizeistreifen in der Nacht zum Sonntag an den bekannten Treffpunkten zahlreiche Verwarnungen aussprechen, weil Jugendliche zu laut waren. Zudem wurden mehrere Personengruppen aufgefordert, Müll zu beseitigen, teilte die Stadt mit.

Das Corona-Infektionsgeschehen in der Stadt bewegt sich unterdessen auf niedrigem Niveau auf und ab - verschwunden ist das Virus nicht. Am Samstag hatte das Gesundheitsamt noch von zwei positiven Testnachweisen berichtet. Am Sonntag kam keine Neuinfektion dazu. Der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz ist weit von kritischen Schwellenwerten entfernt. Er lag Sonntag bei 2,09 Fällen pro 100.000 Einwohner und damit (minus 0,42) leicht niedriger als Samstag. Um die Lage zu beurteilen, ist die Situation in den Kliniken der Stadt entscheidend. Dort konnte eine Person die Intensivstation verlassen. Aktuell werden noch drei Patienten wegen einer Covid-19-Erkrankung stationär versorgt. 11.392 Einwohner gelten mittlerweile als genesen.