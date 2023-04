Die Hallenser konnten die Eröffnung des Planetariums am Holzplatz offenbar kaum erwarten. Über begeisterte Besucher und beeindruckende Shows.

Neues Planetarium lockt Tausende Besucher an

Der große Familiennachmittag lockte zahlreiche Besucher am Sonntag zum und ins neue Planetarium am Holzplatz.

Halle (saale)/MZ - Gebannt blicken die Besucher im voll besetzten Sternensaal des Planetariums zur Kuppel empor. Unzählige Sterne sind im Halbrund über ihren Köpfen zu sehen, als die Projektion plötzlich den Eindruck erweckt, als würden die Zuschauer mit Höchstgeschwindigkeit durch diese Flut an Leuchtpunkten hindurch rasen. In diesem Moment ist aus dem dunklen Rund, in dem die Besucher sitzen, ein Kind zu hören, dem angesichts dieser spektakulären Animation ein lautes „Wauuuow“ entfährt.