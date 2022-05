Neues Möbelgeschäft in der Innenstadt: Designer aus Europa

Die Hamburgerin Architektin Jutta Neubecker eröffnet in Halle einen Laden für Möbel und Wohnaccessoires. In der Innenstadt gibt es damit noch mehr Kunsthandwerk.

Jutta Neubecker bietet in ihrem neuen Geschäft „Wohnerei“ in der Schulstraße Möbel und Wohnaccessoires an.

Halle (Saale)/MZ/TGO - Während sich große Handelsketten wie Galeria Karstadt Kaufhof aus der halleschen Innenstadt zurückziehen, erlebt das Kunsthandwerk einen Aufschwung. Geschäfte wie das „Feingemacht“ in der Großen Ulrichstraße und das „Panda S“ am Joliot-Curie-Platz bieten bereits Schmuck, Bilder und Keramik von ausgewählten Designern an. Nun kommt mit der „Wohnerei“ in der Schulstraße noch ein Laden für Möbel und Wohnaccessoires auf dieser Einkaufsmeile hinzu, das auf regionale, nachhaltige und künstlerisch anspruchsvolle Produkte setzt. Das neue Geschäft, im dem früher einmal Blumen verkauft wurden, wird am Donnerstagnachmittag eröffnet.