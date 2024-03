Gemeindereferentin Karoline Riese hat in einem kleinen Laden am Alten Markt einen neuen Eltern-Kind-Treff initiiert. Worauf das Projekt abzielt.

Neues Krabbelcafé in Halles Innenstadt

Halle (Saale)/MZ. - In der Elternzeit verbringen Mütter und Väter oftmals viel Zeit mit dem Nachwuchs zu Hause. Doch wie wichtig der Austausch mit anderen Familien ist, weiß Karoline Riese noch aus eigener Erfahrung. Die Mutter von zwei Kindern und Gemeindereferentin des Bistums Magdeburg hat deshalb in dem kleinen Laden „Schief und Krumm“ am Alten Markt einen wöchentlichen Eltern-Kind-Treff initiiert. Beim „Krabbelkaffee“ können sich Familien jeden Dienstagvormittag dort begegnen und bei einer Tasse oder einem Kaffee miteinander austauschen.

Damit die Babys genug Platz zum Krabbeln und Entdecken der Spielzeuge haben, breitet Riese bei jedem Treffen eine große Decke auf dem Boden aus. Die Eltern können sich zu ihren Kindern setzen oder in der Sitzecke amTisch Platz nehmen. „Mehr braucht es gar nicht, damit die Eltern ins Gespräch kommen“, sagt Riese. Das Krabbelcafé läuft bereits seit drei Wochen. Bisher waren schon mehrmals Eltern mit Zwillingsbabys da. Riese hofft, dass sich das niederschwellige Angebot in den kommenden Wochen noch stärker etablieren wird. Sich anmelden oder Geld dafür bezahlen, müssen die Familien nicht. Eine gelegentliche Spende oder ein Päckchen Kaffee sind aber gern gesehen.

Den Laden hinter dem Eselsbrunnen gibt es bereits seit sechs Jahren. So treffen sich dort bereits regelmäßig Jugendgruppen, um mit Holz zu arbeiten. Auch die Pfadfinder nutzen den Raum. In einer Ecke stehen zudem ein Sessel und ein Bücherregal für alle, die sich einen Moment zurückziehen wollen. „Unser Ziel ist es, als katholische Kirche in die Stadt hineinzuwirken und einen Raum für die Menschen zu schaffen“, sagt Riese. Der kirchliche Hintergrund sei durchaus prägend für die Arbeit. Denn Ziel sei es, allen Menschen stets freundlich und offen zu begegnen.

Das Thema Glauben spiele bei den Treffen meistens jedoch eine untergeordnete Rolle. „Wir wollen für die Gesellschaft da sein und hinhören, was gebraucht wird“, sagt Riese, die auch als Seelsorgerin arbeitet, Beiträge für Radio Brocken produziert, Gottesdienste veranstaltet und den Mittagstisch für Bedürftige beim Elisabethkrankenhaus organisiert. Seit September ist die Gemeindereferentin auch fest in dem Ladenprojekt engagiert. Neben dem Krabbelcafé gibt es jeden zweiten Freitagvormittag im Monat zudem einen weiteren Kaffeeplausch für alle Menschen, die rauskommen und reden wollen.

Das „Krabbelkaffee“ findet jeden Dienstag zwischen 9 und 11 Uhr im „Schief und Krumm“ am Alten Markt 29 statt.