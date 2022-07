Neues Gewerbegebiet in Diemitz soll weiter geplant werden

Der Stadtrat Halle kommt am Mittwoch zu seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause zusammen. Auf die Tagesordnung sollen unter anderem Beschlüsse zum neuen Mietspiegel und zu diversen Baustellen auf Straßen in der Stadt kommen.

Halle (Saale)/MZ - Zum letzten Mal vor der diesjährigen Sommerpause kommt der hallesche Stadtrat am Mittwoch in der Konzerthalle Ulrichskirche zusammen. Die Plenumssitzung verspricht wieder spannend zu werden, denn es stehen kontroverse Themen an. Unter anderem soll über die Erstellung eines neuen Mietspiegels, über den Ausbau des Hallorenrings und über die umstrittenen Steinschüttungen am Saaleufer diskutiert werden. Im Live-Ticker halten wir Sie bis zum Ende des öffentlichen Sitzung auf dem Laufenden.

14:03 Uhr - Einwohnerfragestunde beginnt

Stadtratsvorsitzende Katja Müller (Die Linke) hat die Einwohnerfragestunde eröffnet, die vor jeder Sitzung stattfindet. Jetzt können Bürger Fragen an die Stadtverwaltung stellen, die dann in den meisten Fällen direkt in der Sitzung beantwortet werden.

Ein Bürger fragt, wann öffentlich darüber diskutiert wird, wie die Stadt mehr Geld einsparen kann. Das sogenannte Konsolidierungskonzept, das vom Landesverwaltungsamt gefordert wird, solle nicht hinter verschlossenen Türen debattiert werden. Bürgermeister Egbert Geier (SPD) antwortete, dass er es nicht für zielführend halte, sich jetzt vorab im Detail zu dem Thema zu äußern. Sparmaßnahmen sollen im Rahmen der Haushaltsberatungen im Herbst des Jahres in den Ausschüssen besprochen werden.

Eine Bürgerin beschwert sich über die Arbeitsweise der Ausländerbehörde, die sich trotz anderslautender Versprechungen seit Monaten nicht verbessert habe. Viele Menschen würden seit mehreren Wochen auf teilweise wichtige Termine warten. Bürgermeister Geier sagte, dass der Stadt schlicht das Fachpersonal fehle, um die Situation zu verbessern. „Es gibt nicht genügend Bewerber für die offenen Stellen.“

14:21 Uhr - 41 von 56 Stadträten sind anwesend

Als Vorsitzende Müller die Beschlussfähigkeit des Rates feststellen will, wird deutlich, dass offenbar schon einige Räte in den Sommerferien sind. Von 56 stimmberechtigten Mitgliedern sind nur 41 anwesend. Das reicht, um regulär beschlussfähig zu sein.

14:30 Uhr - Einige Themen schon wieder von der Tagesordnung runter

Noch bevor die Debatten starten, haben einige Fraktionen manche Themen schon vertagt. Die Linken wollen über ihren Antrag zur Erstellung eines Konzeptes für einen effizienten und emissionsfreien/emissionsreduzierten Lieferverkehr auf der Letzten Meile im Stadtgebiet erst im September abstimmen lassen. Die CDU hat ihren Antrag zu Wahl des stellvertretenden Stadtratsvorsitzenden ebenfalls auf September verschoben.

Stadtrat Johannes Menke (Hauptsache Halle & Freie Wähler) rügt die Stadtverwaltung, weil seiner Meinung nach Bürgermeister Geier nicht das Recht habe, Änderungsanträge einzubringen. Das Recht besitzt normalerweise der Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos), der in Halle allerdings schon seit über einem Jahr suspendiert ist. Geier ist zwar sein Stellvertreter, er hat im Rat allerdings kein Stimmrecht. Laut Menke dürfe er deshalb auch keine Änderungsanträge stellen. Die Verwaltung sieht das anders, nahm die Rüge aber zur Kenntnis.

14:37 Uhr - Bürgermeister Geier berichtet vom vergangenen Monat

Wie bei jeder Stadtratssitzung berichtet Bürgermeister Geier, was aus Sicht des Rathauses in den vergangenen Wochen wichtig war. Er spricht unter anderem über die Einrichtung der neuen Schnellbuslinie „Star-Park-Express“, über den Bürgerpreis „Der Esel, der auf Rosen geht“ und die Bewerbung zum Zukunftszentrum Deutsche Einheit und europäische Transformation, die Halle am 1. Juli bei der Bundesregierung abgegeben hat.

14:58 Uhr - Schnelle Abstimmungen

In kurzer Abfolge hat der Rat einige eher formelle Beschlüsse verabschiedet. Unter anderem wurde einstimmig zugestimmt, die Entschädigungssatzung zu ändern (ehrenamtliche Beiräte bekommen künftig 16 Euro pro Sitzung), der Jahresabschluss der Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH wurde angenommen und die Stadt hat beschlossen, offiziell aus der „Weinheimer Initiative“ auszutreten. Der Verein setzt sich für die Förderung von Bildung ein, laut Stadtverwaltung könne man sich die Mitgliedschaft aber auch sparen, weil alle Vorteile auch ohne Vereinsmitgliedschaft wahrzunehmen seien.

15:10 Uhr - Neues Gewerbegebiet in Diemitz

Die Stadträte diskutieren jetzt über den Bebauungsplan für ein neues Gewerbegebiet in Diemitz westlich der Europachaussee. Das Thema hatte es vor einigen Monaten schon einmal gegeben, aber eine Abstimmung war vertagt worden.

Die Grünen kritisieren, dass das Gebiet im Norden zu sehr versiegelt werden soll. Der Bebauungsplan sei grundsätzlich sinnvoll, aber an der Stelle solle der Acker erhalten bleiben, sagt Stadtrat Christian Feigl (Die Grünen).

Die Änderungsanträge der Grünen und auch der SPD, die ein „hitzeangepasstes und wassersensibles“ Gewerbegebiet festlegen lassen wollte, wurden abgelehnt. Die Vorlage der Verwaltung wurde somit mehrheitlich angenommen und das Gewerbegebiet kann weiter geplant werden.

15:37 Uhr - Neuer Mietspiegel

Der Stadtrat hat einstimmig die Erstellung eines neuen Mietspiegels für Halle beschlossen. Bis zum 1. Januar 2024 soll ein Dokument erstellt werden, mit dem die ortsüblichen Vergleichsmieten im Stadtgebiet ermittelt werden kann. Im Frühjahr war die erste Version des Mietspiegels bereits abgelehnt worden, weil viele Räte Fehler und Ungenauigkeiten in dem Dokument moniert hatten.

16:03 Uhr - Vierspurige Merseburger Straße?

Die Grünen wollen einen Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 2014 wieder aufheben lassen, in dem die Vierspurigkeit der Merseburger Straße festgelegt worden war, wenn sie das nächste Mal saniert wird. Laut Grünen-Rat Feigl sei das aber jetzt keine gute Idee mehr. Man könne das an der Stelle nicht umsetzen, weil der Platz begrenzt sei. Verkehrssicherheit für alle und gleichzeitig die Bäume zu schützen sei nicht möglich.

Die CDU stemmt sich dagegen. Sie hatte damals den Beschluss in den Rat eingebracht und hält es auch heute noch für notwendig, die Merseburger Straße im Süden der Stadt vierspurig zu belassen. Solange es keine Umleitung für die Ortslage Ammendorf gebe, die die Merseburger Straße entlaste, müsse man den Beschluss weiter aufrecht erhalten, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Andreas Scholtyssek.

Mit 25 Ja-Stimmen, 15-Nein-Stimmen und einer Enthaltung wurde der Grünen-Antrag angenommen. Damit wird nun auch der Bürgermeister beauftragt, zur Verlängerung der Europachaussee bis zum Florian-Geyer-Platz einen Baubeschluss herbeizuführen.

16:25 Uhr - Pause

Vorsitzende Müller lässt die Sitzung nun bis kurz vor 17 Uhr pausieren.