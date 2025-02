Am Valentinstag nutzten die Besucher die Chance, durch den neuen Laden „Unique by Schilling“ in Spickendorf zu stöbern. Das sagen sie zur Neueröffnung der ehemaligen Keramikscheune.

Neueröffnung Keramikscheune in Spickendorf: So reagieren die Besucher

Am ersten Tag herrschte an der Kasse ein reger Betrieb der ehemaligen Keramikscheune Spickendorf. Mitarbeiterin Sandra Hauschke (r.) und Geschäftsführer Sascha Schilling unterstützten sich gegenseitig.

Spickendorf/MZ. - Seit mehr als 30 Jahren besucht Ute Kluge regelmäßig die Keramikscheune in Spickendorf. „Ich war traurig, als sie zugemacht hat. Da hat einfach was gefehlt in der Umgebung.“ Dass die Keramikscheune am Freitag unter dem Namen „Unique by Schilling“ ihre Neueröffnung gefeiert hat, wollte sie sich nicht entgehen lassen. „Solche Angebote wie hier gibt es sonst nicht, man findet einfach immer etwas“, sagte sie beim Stöbern im Sortiment.