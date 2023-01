Neuer Verwalter will in Halle-Neustädter „Problem-Block“ durchgreifen

Wie die neuen Verantwortlichen im sogenannten Problem-Block in der westlichen Neustadt für Ruhe und Ordnung sorgen wollen. Welches Fazit die Polizei zieht.

Blick auf den sogenannten Problem-Block im Braunschweiger Bogen in der Westlichen Neustadt. Seit 1. Januar agiert eine neue Hausverwaltung.

Halle (Saale)/MZ - Zünftiges „Angrillen“ oder auch ein „Jahresabschlussgrillen“ war bei den milden Temperaturen zum Jahreswechsel wohl vielerorts zu beobachten. Was eine Anwohnerin aus dem Braunschweiger Bogen in der Westlichen Neustadt beschreibt, dürfte jedoch eine Ausnahme gewesen sein. Mehrere Dutzend Personen sollen zwischen den Jahren im Innenhof bis in die Nacht hinein lautstark gefeiert und Feuertonnen ohne Genehmigung angezündet haben. Nachdem die Polizei die Feier aufgelöst und das Feuer gelöscht hatte, sollen die Personen kurze Zeit später einfach wieder weitergemacht haben. Die Anwohnerin sagt, für sie sei „das Fass inzwischen voll“. Sie wolle umziehen.