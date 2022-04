Neuer Treffpunkt von Jugendlichen in Halle sorgt am Saaleufer für Ärger

Blick auf das Ufer am Unterplan in Halle. Anwohner beschweren sich über Jugendliche, die sich häufig dort treffen.

Halle (Saale)/MZ - Das Saaleufer ist ein sehr beliebter Treffpunkt für Jung und Alt, wenn es darum geht, gemütlich einen lauen Frühlingsabend zu verbingen. Unter großen Bäumen lässt es sich idyllisch picknicken oder einfach nur dem vorbeifließenden Wasser lauschen. Wer an einem solchen Ort eine Wohnung ergattert hat, dürfte sich wohl glücklich schätzen, möchte man meinen. Doch für Irene Zwanzig, die am Unterplan in der südlichen Innenstadt wohnt, verwandelt sich die grüne Ufer-Idylle vor ihrem Balkon regelmäßig in eine Art vermüllten Hinterhof, in dem bis spät in die Nacht gelärmt wird.