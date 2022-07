Neuer Supermarkt in der Nördlichen Innenstadt Konsum hat dritte Filiale in Halle eröffnet

Die Konsum-Genossenschaft aus Leipzig hat einen neuen Supermarkt in der Geiststraße in Halle eröffnet. Es ist bereits die dritte Filiale in der Stadt. Unter welchem Motto der Laden an den Start geht.