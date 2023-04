Zwischen Rossmann und McPaper hat am Donnerstag ein neuer Imbiss eröffnet. Der vegane Döner hat sich bereits auf Festivals bewährt. Am Freitag findet eine besondere Verkaufsaktion statt.

Neuer Imbiss am Reileck: „Verwöner“ bietet veganen Döner an

Yves Schumann leitet das neue Team, das am Reileck von nun an vegane Döner aus dem Verkaufsfenster reicht.

Halle (Saale)/MZ - Die knallrote Fassade ist verschwunden. Dafür hebt sich der kleine Laden zwischen Rossmann und McPaper am Reileck nun mit einem fliederfarbenen Anstrich von den anderen Geschäften ab. „Verwöner“ steht in großen Buchstaben über dem Verkaufsfenster, das seit Donnerstagmittag wieder geöffnet ist. Der neue Imbiss bietet neben klassischen Pommes und Grillgemüse einen veganen Döner an. Zur Eröffnungsfeier am Freitagabend legen DJs auf. Außerdem wird der Döner dann zum Sonderpreis von fünf anstatt acht Euro verkauft.