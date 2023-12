Mit vereinten Kräften haben vier Brüder das Eckrestaurant in der Ludwig-Wucherer-Straße hergerichtet. Wie die Familie überzeugen will.

Halle (Saale)/MZ. - Wer sich noch an das „Isfahan Grillhaus“ erinnert, wird überrascht sein. Die vier Brüder Sadet, Habib, Suhan und Safet Berisha haben das Ecklokal in der Ludwig-Wucherer-Straße Ecke Martha-Brautzsch-Straße innerhalb von sechs Wochen mit einer griechischen Kulisse versehen. Die Wände zieren weiße Steinmauern. Zwischen den hervorgehobenen Säulen hat ein Künstler griechische Tempel gemalt. Am Eingang werden die Gäste nun an einem mit Holz verkleideten Tresen empfangen. Auf den 55 Sitzplätzen können sie sich dann zwischen klassisch griechischen, aber auch italienische Gerichten entscheiden.