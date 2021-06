Neuer Bus in Halles Nahverkehr-Flotte: Das macht ihn besonders

Was der neue Bus der Havag kann und wo er eingesetzt wird.

Halle/MZ - 871 jungfräuliche Kilometer hat der silbergraue Bus auf seinem Tacho. Am Steuer sitzt Uladzimir Biratka. „Für einen Busfahrer ist es schon etwas Besonderes, wenn er so ein modernes Fahrzeug bewegen darf“, sagt er und betont, dass er Busfahrer mit Leib und Seele sei: „Sonst würde ich den Job nicht machen.“

Neuer Bus in der Flotte benannt nach erstem Bürgermeister in Halle

Biratka fährt auf der Linie 24 zwischen Osendorf und der Haltestelle Südstadt. 15 Kilometer sind es hin und zurück. Der neue Bus der Halleschen Verkehrs AG (Havag) ist eine Besonderheit. Er trägt den Namen von Richard Robert Rive (1864-1947), der 1906 Erster Bürgermeister in Halle wurde. Rive krempelte die Stadtverwaltung um und ließ den Ratshof auf dem Markt errichten.

Nach seiner Amtszeit wurde dem in Neapel geborenen Politiker die Ehrenbürgerschaft der Stadt verliehen. Die Uferpromenade an der Saale unterhalb der Burg Giebichenstein (die Festung wurde übrigens auf Rives Bestreben von der Stadt gekauft) trägt seinen Namen.

69 Busse hat die Havag in ihrem Fuhrpark

Diese Fakten erfahren Fahrgäste allerdings nur aus dem Internet. Die Havag belässt es bei zwei dezenten Schriftzügen an der Frontpartie und unterhalb der Fahrerkabine. Seit 2014 tragen die neuen Busse der Flotte die Namen berühmter Persönlichkeiten. 31 Paten sind es bislang - natürlich mit solchen Schwergewichten wie Händel, Luther, Francke oder Genscher. Der einzige Namenspatron, der noch lebt, ist übrigens der Schauspieler und ehemalige nt-Chef Peter Sodann.

69 Busse hat die Havag in ihrem Fuhrpark, 17 davon sind angemietet. Im Rive-Bus haben 118 Fahrgäste im Stehen und 40 im Sitzen einen Platz. Die neue Fahrzeuggeneration verfügt zudem über großzügige Aufstellflächen für Mobilitätshilfen wie Rollatoren und Rollstühle, aber auch Kinderwagen. Was Busfahrer Biratka am meisten gefällt: Der Antrieb nutzt ein Hybrid-System, ist dadurch sparsam und leise.