Für die Förderschule in Gutenberg samt Turnhalle gibt es keine Hoffnung mehr. Für alle Sportler soll jedoch ganz in der Nähe eine Alternative her.

Gutenberg/Walwitz/MZ - Auf die Frage, was aus der seit einem Jahr leerstehenden Förderschule in Gutenberg werden soll, gibt es eine vage Antwort: Das Gebäude samt Turnhalle soll verkauft werden. Doch ohne Turnhalle geht es nicht, deswegen soll eine neue gebaut werden – allerdings nicht in Gutenberg, sondern in Wallwitz an der Sekundarschule „Am Petersberg“.