Neue Tafeln zu Ehren der halleschen Olympiasieger

Die Olympiastelen am Hansering sollen künftig regelmäßig gesäubert werden.

Matthias Pawelke bohrt Löcher für eine neue Namenstafel in die Olympiastele von Waldemar Cierpinski.

Halle (Saale)/MZ - Für Matthias Pawelke war es ein Ganztagseinsatz, für viele Hallenser war es eine längst überfällige Aktion. So hatten sich zuletzt mehrere MZ-Leser in Zuschriften über den Zustand der Olympiastelen am Hansering beklagt: Schmuddelig und dreckig seien die.