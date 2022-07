Neue Straßenbahnwerbung für das Maya mare in Halle

Halle (Saale)/MZ - Eine Nixe, fröhliche Schwimmer, Hallenser beim Sport oder beim Schwitzen - auch für die nächsten fünf Jahre wird eine Straßenbahn für das Freizeitbad Maya mare werben. Am Mittwoch wurde die frisch beklebte Bahn - aufmerksame Hallenser könnten sie in den vergangenen Tagen schon in der Stadt gesehen haben - offiziell vorgestellt. Maya-mare-Geschäftsführerin Annette Waldenburger zeigte sich überzeugt, dass die rollende Reklame ihre Wirkung nicht verfehlen wird. Aus Gäste-Umfragen wisse man, dass die bisher genutzte Straßenbahnwerbung, über acht Jahre präsent, durchaus Gäste ins Haus gelockt habe.

