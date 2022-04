Neue Produkte und mehr Angebote in der Erlebniswelt von Halloren in Halle

Halle (Saale)/MZ - Aus der ältesten noch produzierenden Schokoladenfabrik Deutschlands gibt es nun auch Pralinen in Hallorenkugel-Form. Die neuen Sorten sind am Mittwoch am Firmensitz in Halle präsentiert worden und sollen demnächst in den Handel kommen. Süßes darf als Praline verkauft werden, sobald es mindestens 25 Prozent Schokolade enthält, wie ein Sprecher sagte. Bei den klassischen Hallorenkugeln ist der Anteil geringer. Das Unternehmen präsentierte zugleich sein erweitertes Schokoladenmuseum, das künftig unter Schokoladenerelebniswelt geführt wird. Besucher können dort nun auch an einer kleinen Produktionsstrecke verfolgen, wie aus Kakaobohnen Schokolade wird.