Neue Pläne für altes Bürohaus - Was an der Magdeburger Straße in Halle geplant ist

Der alte BMK-Bau in der Magdeburger Straße in Halle soll zum Wohnhaus werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/ahs - Nach langen Jahren fast kompletten Leerstands soll in das Bürohaus Magdeburger Straße neues Leben einziehen. Die GRK-Gruppe mit Sitz in Leipzig, ein auf die Sanierung von Altbauten spezialisiertes Unternehmen, hat den in den 1960-ern gebauten einstigen Verwaltungsbau des halleschen Bau- und Montagekombinats (BMK) Chemie und einen zweiten Bau im Hof gekauft. Geplant ist, den Komplex zum Wohnen umzubauen, wie GRK am Dienstag mitteilte.