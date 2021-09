Neue Kooperation zum Schutz von Kindern vor Missbrauch in Halle

Halle (Saale)/MZ - Eine Kooperationsvereinbarung zum Schutz von Kindern vor Missbrauch, vor psychischer und körperlicher Gewalt haben am Mittwoch Mitglieder des lokalen Netzwerkes Kinderschutz Halle im Stadthaus unterzeichnet. Getroffen wird die Vereinbarung zwischen dem Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara, dem halleschen Universitätsklinikum und dem Fachbereich Bildung der Stadt Halle.

Alle Vertragspartner, betonten sowohl die Beigeordnete für Bildung und Soziales Katharina Brederlow als auch Fachbereichsleiter Alexander Frolow, seien seit Jahren gemeinsam mit dem Thema Wahrung des Kindeswohls befasst. Nun gebe es mit dem Papier verbindliche Regeln für eine Zusammenarbeit aller im Sinne des Schutzes von Kindern. „Bei dem so wichtigen Thema Kindeswohlgefährdung brauchen alle Partner Verlässlichkeit und Transparenz in den Entscheidungen“, so Frolow. Die Vereinbarung sei dafür eine gute und vom Gesetzgeber auch geforderte Grundlage.

„Die hallesche Universitätsmedizin fühlt sich dem Kindeswohl verpflichtet“

„Die hallesche Universitätsmedizin fühlt sich dem Kindeswohl verpflichtet, wir sind froh, in unserer Klinik Kindeswohl vor Wirtschaftlichkeit stellen zu können“, so der Ärztliche Direktor des Klinikums, Thomas Moesta. Eine gemeinsame Vereinbarung mache künftig Entscheidungen leichter. Es sei ein schwieriger Balance-Akt zwischen dem Schutz der Kinder vor Gewalt auf der einen Seite und dem Datenschutz und dem schwerwiegenden Eingriff in den Bund der Familie andererseits.

Thomas Wüstner (Foto: Dirk Skrzypczak)

Oberarzt Markus Stange, zugleich Leiter der Kinderschutzgruppe am Klinikum, bezifferte die Zahl derjenigen, die in Deutschland oder generell in westeuropäischen Ländern als Kind schon einmal Opfer von Missbrauch oder Gewalt geworden seien, laut verschiedener Studien mit rund 25 Prozent der Bevölkerung. „Das heißt: In jeder Schulklasse sitzen ein bis drei Kinder mit Gewalterfahrungen“, so der Kinderarzt. Thomas Wüstner, Geschäftsführer des Krankenhauses St. Elisabeth, sagte, mit der Vereinbarung habe man nun eine Klammer, um hierarchie- und barrierefrei zu arbeiten. Kindeswohl, betonte auch er, stehe immer an erster Stelle.