Neue Großbaustelle auf A9: Überfahrt zur A14 in Richtung Halle dicht

Halle (Saale)/MZ - Pendler, die auf der A9 aus Süden in Richtung Norden rollen und am Schkeuditzer Kreuz auf die A14 nach Halle abbiegen, müssen sich einen neuen Anfahrtsweg suchen. Ab Donnerstag wird die Abfahrt zur A14 - auch in Richtung Dresden übrigens - voll gesperrt. Grund ist die Erneuerung eines 6,4 Kilometer langen Abschnitts auf der A9 zwischen Großkugel und Wiedemar. Die Gegenrichtung ist von der Sperrung nicht betroffen.

