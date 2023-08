Die Partei will, dass es künftig zwölf Sitze in den Fachausschüssen gibt. Warum andere Fraktionen dagegen sind.

Neue Fraktion im Stadtrat - Die Partei will mehr Sitze in den Ausschüssen

Stadtrat in Halle

Halle (Saale)/MZ - Kurz vor der Sommerpause hat sich eine neue Fraktion im Stadtrat gebildet. Die Satirepartei Die Partei ist mit drei Stadträten die neunte Fraktion in dem Gremium. Sie hat nun beantragt, die Sitze in den Fachausschüssen neu aufzuteilen, damit alle Fraktionen dort vertreten sind. Anstatt elf sollen zwölf Stadträte beraten. Ansonsten müssten die FDP und Die Partei auslosen, wer in den jeweiligen Ausschüssen abstimmen darf.